Frana e incidente, code e rallentamenti in autostrada

Mattinata e nottata difficili sul nodo autostradale ligure, complice anche il maltempo. Nella notte una frana si è verificata in A10, tra Varazze e Arenzano, mentre in mattinata c’è stato un incidente tra due auto sull’A12, tra Nervi e Recco.

La frana è avvenuta poco prima delle 22 all’altezza del km 21, poco prima del casello autostradale di Arenzano in direzione Genova. Nessun ferito né auto coinvolte, ma sul tratto si è formata una lunga coda e il traffico è rimasto fermo sino a quando non è stato rimosso il materiale.

In mattinata altri disagi sulla A12, stavolta per un incidente che ha causato due feriti, entrambi soccorsi e portati in codice giallo all’ospedale San Martino in condizioni non gravi. Tra Nervi e Recco si è però formata una lunga coda e il traffico, poco dopo le 9, era fortemente rallentato.