Autostrade, situazione ancora critica: coda chilometrica sulla A10

Nonostante le misure di emergenza concordate tra la Direzione Tecnica di Autostrade e la Regione Liguria, rappresentata dal presidente Toti e dall'assessore Giampedrone, rimane critica anche nella giornata di domenica 29 dicembre 2019 la situazione sulla A10, con una coda chilometrica soprattutto nel pomeriggio tra Varazze e Albisola. Nel complesso la situazione è migliorata soprattutto nel tratto tra Genova e Varazze, ma fino ad Albisola rimangono le problematiche, nonostante una leggera diminuzione dei chilometri di coda.

Nerlla giornata di sabato 28 dicembre 2019 era stato concordata la riduzione dell’impatto dei cantieri che insistono nel tratto tra Arenzano e Savona a causa di due frane: dalla prima mattina infatti sono infatti tornate agibili tre corsie su quattro, modulabili a seconda dei maggiori flussi di traffico.

Alle ore 13.42, però, Autostrade per l'Italia segnala otto chilometri di coda sulla A10 tra Varazze e Albisola in direzione Ventimiglia. Coda destinata ad aumentare, dato che nell'aggiornamento delle ore 15:08 i chilometri sono diventati nove. In questo tratto l'autostrada è normalmente a due corsie, ora ridotta a una a causa dei lavori.