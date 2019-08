Lavori in autostrada, code chilometriche su A7 e A12

Ultimi fine settimana di agosto in arrivo e ultime partenze per il week-end con conseguente aumento del traffico sulla rete autostradale della Liguria nella giornata di venerdì 23 agosto 2019 con code anche chilometriche nel corso della mattinata.

Autostrade ha segnalato una coda di circa un chilometro sulla A7, all'altezza di Busalla in direzione Serravalle, a causa di alcuni lavori sulla carreggiata. Più critica, invece la situazione sulla A12 Genova-Livorno con 6 chilometri di coda, sempre causa lavori, tra Rapallo e Genova Nervi.

Autostrade ha inoltre comunicato che a partire dalla sera del 27 agosto sulla A10 Genova-Savona dovranno essere eseguiti gli interventi obbligatori previsti ai sensi del Decreto legislativo 264/06, finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie e che quindi sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra' e Genova Aeroporto, verso Genova, nelle tre notti consecutive di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, con orario compreso tra le 21.30 e le 05:30. I cantieri prevedono l'ottimizzazione dei sistemi di comunicazione di emergenza presenti in galleria, a servizio dell'utenza e di quelli antincendio accessibili ai Vigili del Fuoco, oltre alla realizzazione degli impianti di drenaggio laterali, per la raccolta dei liquidi infiammabili. In alternativa, chi è diretto verso Genova dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra'.