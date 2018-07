Domenica di bel tempo e mare: code in autostrada

Domenica 8 luglio all'insegna del bel tempo e molti hanno deciso di passarlo probabilmente in spiaggia come conferma il traffico intenso sulla rete autostradale della Liguria con diverse code segnalate in direzione ponente.

Sulla A26 in direzione Voltri coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso, sulla A6 in direzione Savona, invece, Autostrade per l'Italia segnala tre chilometri di coda tra Altare e l'allacciamento per la Genova-Ventimiglia.

Qualche problema anche sulla A7, ma in direzione Milano, con l'uscita di Busalla chiusa dalle 6 del mattino a causa di un incidente. Autostrade per l'Italia consiglia Ronco Scrivia come uscita alternativa.