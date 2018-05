Pioggia e traffico: code e rallentamenti tra autostrada e sopraelevata

Mercoledì 2 maggio 2018 la mattinata comincia con traffico intenso e pioggia sul nodo autostradale genovese, con diverse code segnalate su A7, A10 e A12. Traffico intenso anche in città con rallentamenti soprattutto in Sopraelevata, dove intorno alle ore nove si procedeva a passo d'uomo a causa di un motociclo in panne. Situazione in miglioramento dopo la rimozione del mezzo.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova

Autostrade per l'Italia segnala code in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso e tra Bolzaneto e Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Coda anche tra il bivio A7/A12 e Bolzaneto.

Sulla A12 Genova-Livorno

Code anche sulla A12, in particolare tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova e in uscita a Genova Est provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. A causa di un incidente, inoltre, il traffico risulta rallentato anche in uscita a Sestri Levante. Coda di un chilometro, infine, tra il bivio A12/A7 e Genova Est.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia

Autostrade per l'Italia segnala anche una coda sulla A10, tra il bivio A10/A26 Trafori e A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.