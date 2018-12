Autostrade: lavori in galleria, chiuso il casello di Pra'

Sull'autostrada A10 Genova-Savona, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, sarà chiusa la stazione di Genova Pra'.

Queste le modalità della chiusura: dalle ore 22 di giovedì 6 alle ore 6 di venerdì 7 dicembre sarà chiusa l'uscita della stazione di Genova Pra', per chi proviene da Genova; dalle ore 23 di giovedì 6 alle ore 6 di venerdì 7 dicembre sarà chiusa l'entrata della stazione di Genova Pra', verso Genova e Savona.

In alternativa, per facilitare i flussi di veicoli, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Arenzano o, solo per i veicoli leggeri, Genova Pegli.