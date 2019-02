Cronaca Prà / Via Prà

Autostrade: casello di Pra' chiuso per una notte

Per programmati lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione, dalle 00:00 alle 05:00 del 9 febbraio. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Arenzano o, solo per i veicoli leggeri, alla stazione di Genova Pegli