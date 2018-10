Maltempo: albero in autostrada e materiali dispersi

Il forte vento di queste ore sta creando parecchi disagi alla circolazione su strade e autostrade di Genova.

Sulla A7 Serravalle-Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, intorno alle 18.30 di oggi, lunedì 29 ottobre 2018, il traffico risulta bloccato e si è formata coda per la presenza di un albero sulla sede stradale all'altezza del chilometro 124. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i mezzi per la rimozione del materiale.

Coda di 3 chilometri anche tra Genova Aeroporto e Genova Pra' per materiali dispersi.