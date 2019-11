Autostrade: chiusi due viadotti sulla A26, ennesimo duro colpo per la viabilità in Liguria

Un altro duro colpo per la viabilità in Liguria: dopo il crollo del Morandi e, domenica 24 novembre, del viadotto sulla A6 Torino-Savona, lunedì 25 novembre sono stati chiusi due viadotti sull'A26 nei pressi di Masone.

Al centro della clamorosa decisione senza precedenti di Autostrade ci sono i viadotti Fado e Pecetti, finiti nel mirino dell'inchiesta giudiziaria sui falsi report dopo il crollo del Morandi. La scelta è stata compiuta infatti sulla base delle valutazioni della Procura, che ritiene a rischio i due collegamenti.

La viabilità della Liguria verso il collasso

L'autostrada viene chiusa al traffico tra l'allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone, in entrambe le direzioni: un'ulteriore doccia fredda per la mobilità e anche per l'economia ligure. Oltre agli innumerevoli disagi dovuti al crollo del Morandi, con frequenti code e intasamento della A10, e la chiusura della A6, infatti, chiude un altro collegamento per andare verso nord. Non rimane che la A7 che - oltre al suo carico normale - dovrà sopportare anche il traffico della A6 e della A26, con i mezzi che, per dirigersi verso la Milano-Genova, dovranno attraversare la A10 e il capoluogo. In uno scenario come questo non è difficile immaginare il collasso della viabilità della città e dell'intera regione.

L'unica alternativa per non prendere la A7 è utilizzare la viabilità ordinaria per dirigersi nell'entroterra verso Masone, una misura che però, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti, sembra difficilmente attuabile.

La riunione d'urgenza in Prefettura

Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci sono stati convocati urgentemente in Prefettura in serata.

Secondo le ultime informazioni pervenute, inoltre, il Ministro dei Trasporti ha convocato d'urgenza Aspi martedì mattina per stabilire gli interventi atti a garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità.

Il comunicato di Aspi

«La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia - recita una nota diffusa lunedì sera - comunica che a partire dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Tale misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. La Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti».

La decisione è arrivata improvvisamente anche per chi in autostrada ci lavora, come rendono noto alcuni dipendenti dell'Autogrill

Le reazioni

«Siamo sconcertati e preoccupati per la notizia della chiusura dei viadotti Pecetti e Fado sulla A26 - è il commento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti prima della riunuone in Prefettura -. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto ed è sacrosanto che si facciano tutte le verifiche del caso, ma Genova, la Regione e i nostri porti saranno paralizzati. Per questo ci siamo subito riuniti con il sindaco Bucci e il presidente del porto Signorini e fra poco andremo dal Prefetto per capire come il Governo intende gestire l'emergenza».