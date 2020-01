Autostrade: chiuso il casello di Rapallo tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020

Auostrade comunica che sulla A12 Genova – Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di sabato 4 gennaio alle 5 di domenica 5 gennaio sarà chiusa la stazione di Rapallo in entrata verso Genova e in uscita, per chi proviene da Sestri Levante.

In alternativa è possibile utilizzare la stazione autostradale di Recco.