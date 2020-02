Camion in fiamme in autostrada, traffico bloccato tra Varazze e Arenzano

Traffico bloccato sull'autostrada A10, tra Varazze e Arenzano, per un camion che ha preso fuoco all'altezza di Cogoleto.

Il mezzo pesante si è fermato al km 21, sulla corsia in direzione Genova. Sul posto è intervenuta la polizia Stradale insieme con i vigili del fuoco per spegnere l'incendio, le cui cause sono ancora da chiarire. A spaventare è anche la vicinanza del fronte alle case: il tracciato dell'autostrada corre in quel punto a poca distanza da alcuni condomini e da alcune fasce coltivate, e la vegetazione nei terreni ha preso fuoco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Il tratto è stato chiuso alla circolazione, e si è formata una lunga coda di veicoli fermi. La densa colonna di fumo nero è visibile già a diversi chilometri di distanza.