Il sabato della movida: bus presi d’assalto “sotto scorta"

Volanti della polizia per scortare gli autobus della "movida", in particolare quelli della linea 607 che da via Dante si dirigono fino a Nervi passando per corso Italia. Già da diverso tempo Amt aveva segnalato una situazione difficile da gestire con centinaia di ragazzi che prendono letteralmente d'assalto questa tratta causando, spesso, disordini tra danneggiamenti, risse e qualche aggressione.

La Polizia è venuta in soccorso degli autisti con un servizio sperimentale nelle giornate del venerdì e del sabato, che sembrano le più complicate. Le volanti al capolinea del 607 monitorano la situazione e scortano gli autobus in partenza seguendoli sia all'andata che al ritorno, compatibilmente con le altre esigenze della città. La presenza dei poliziotti funge da deterrente come mostrano le foto, e il video, di ieri sera, sabato 12 maggio 2018.

Un autobus della linea 607 scortato dalla polizia sabato 12 maggio 2018 poco prima di mezzanotte

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Genova usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati