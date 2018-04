Movida sul bus, alcol e cannabis a bordo

Corsa movimentata per un'autobus della linea 618 nella notte tra sabato 31 marzo e domenica 1 aprile. Intorno all'una, un gruppetto di ragazzi è salito a De Ferrari, insultando l'autista, gridando e spintonandosi gli uni con gli altri. Il tutto alimentato dall'alcool e dalle sigarette di cannabis fumate a bordo; sono stati vani i richiami del conducente a cui, anzi, è toccato raccogliere le bottiglie di vetro lasciate sul bus.

«La speranza è che con le telecamere questo malcostume e maleducazione si attenuino – commenta Marco Marsano del sindacato Orsa Tpl -. tutto questo non accade solo sui bus, ma anche in metropolitana. Chiediamo l'aiuto delle forze dell'ordine».