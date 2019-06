Bus con aria condizionata guasta, l'autista finisce in ospedale

Aria condizionata guasta su un bus Amt, e la conducente finisce all’ospedale: è successo giovedì, giorno in cui a Genova vige il bollino arancione per caldo.

A denunciare l’accaduto è il sindacato Orsa Tpl, che riferisce che l’autista, notando che l'aria condizionata non funzionava e anche i passeggeri stavano accusando, ha deciso di rientrare in rimessa. Una volta al capolinea, a mezzo fermo, si è sentita male. È stata quindi soccorsa dai colleghi, che hanno chiamato un'ambulanza che l'haaccompagnata al pronto soccorso per un controllo.

«Se salite sul bus e l’aria condizionata è spenta, non è per un capriccio degli autisti, loro come voi subiscono questi disagi e non per poche fermate, ma per un turno intero e quasi tutti giorni», spiega il sindacato, ricordando che «la nostra sicurezza è la vostra sicurezza, sui bus ci siamo noi lavoratori e voi passeggeri, che uniti devono far si che le istituzioni in modo concreto e tempestivo. Se la collega avesse accusato il malore durante la guida e non al capolinea cosa poteva accadere?».

Il sindacato prosegue puntando il dito contro «un’altra estate che inizia uguale alle precedenti. Nonostante le promesse di riorganizzazioni interne, di squadre di ricarica aria condizionata, di arrivi di nuove vetture, tutto è ancora come l’anno prima e quello prima ancora e via così, un infernale loop che inizia a essere una presa in giro non solo per chi i mezzi li guida ma anche per chi ne fa uso quotidiano».