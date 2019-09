Autobus, Navebus e Flybus gratis oggi

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, Amt, in accordo con il Comune di Genova, concede la gratuità per l'intera giornata di oggi, sabato 21 settembre 2019, sui propri mezzi compresi Navebus, Flybus e la ferrovia Genova Casella sulla tratta urbana Manin-Pino. Fa eccezione il solo servizio Volabus.

Fino a domani compreso i ciclisti possono usufruire gratuitamente degli impianti speciali: quindi all'abituale gratuità per il trasporto delle biciclette si affiancherà quella per il ciclista sulle funicolari Zecca-Righi e Sant'Anna e gli ascensori - esclusi quelli di Castelletto Levante e Ponente.