Autobus come forni, toccati i 39 gradi a bordo

Autobus bollenti e conducenti e passeggeri costretti a viaggiare con temperature insopportabili. Lo rivela il sindacato Cub Trasporti, chiedendo maggiore attenzione da parte dell'azienda.

«Premesso che, la scorsa settimana, le temperature hanno raggiunto picchi elevati rispetto alla media stagionale, la Cub-Trasporti di Genova vuol far presente che gli autisti di Amt, in quei giorni particolarmente torridi, si sono trovati a lavorare su alcuni autobus in cui si rilevavano temperature anche sino a 39° C».

«Inutile sottolineare - conclude la nota del sindacato - che la stagione estiva è appena cominciata e che, le suddette condizione lavorative, oltre ad essere disumane, sono di estremo pericolo, tanto per il lavoratore quanto per l'utente».

La scorsa settimana un'autista ha accusato un malore dopo aver guidato un mezzo con aria condizionata guasta.