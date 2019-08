Sorpreso sul bus senza biglietto aggredisce i controllori

Nel pomeriggio di giovedì 22 agosto 2019 su un autobus della linea 35 i controllori di Amt sono stati aggrediti, durante un controllo, da un passeggero che viaggiava senza biglietto.

I controllori hanno sorpreso il viaggiatore abusivo in piazza De Ferrari, ma l'uomo ha reagito al controllo aggredendo uno degli ispettori di Amt, strappandogli anche il distintivo identificativo. Sul posto è immediatamente intervenuto un equipaggio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile: l'uomo è stato identificato come un 32enne di origini marocchine gravato da precedenti e senza fissa dimora; è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.