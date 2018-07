Ferrari, Porsche e "Lambo" sequestrata a presunto nullatenente

Nullatenente ma con una collezione di auto di lusso e d'epoca tra Genova, Maranello, Montecarlo, Costa azzurra e Regno Unito. La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato numerose Ferrari, Porsche e Lamborghini che stavano per essere battute all'asta in fiere internazionali. L'uomo e i suoi otto complici prestanome formavano un gruppo criminale transnazionale.

I dettagli dell'operazione 'Rien ne va plus' saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà presso la Procura della repubblica di Genova, alla presenza del procuratore aggiunto Francesco Pinto e del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Genova, generale Renzo Nisi.