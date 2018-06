Sestri Ponente, auto in fiamme in via Siffredi

Intervento dei Vigili del fuoco domenica pomeriggio intorno alle 17 per un auto in fiamme in via Siffredi, a Sestri Ponente.

L'incendio è divampato su una vettura abbandonata nei pressi della rampa dell'autostrada, e il calore sprigionato ha danneggiato anche altre due macchine posteggiate nelle vicinanze.

I Vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo in poco tempo, e nessuno è rimasto ferito. Da chiarire le cause.