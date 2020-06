Danneggiano auto parcheggiate alla Foce, denunciati

Nel corso della serata di giovedì 4 giugno 2020 un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine degli accertamenti scaturiti a seguito di intervento in piazza Rossetti, hanno denunciato per il reato di danneggiamento aggravato in concorso due cittadini senegalesi di 26 e 28 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, abitanti a Cicagna e regolari sul territorio.

I due, senza un apparente motivo, hanno danneggiato alcune autovetture regolarmente parcheggiate. Il 28enne è stato anche denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, poiché si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri.