Cassonetti in fiamme a Castelletto, due auto danneggiate

Incendio la scorsa notte in via Ausonia a Castelletto. Tre cassonetti per la raccolta della carta sono andati a fuoco, le fiamme hanno finito per lambire due veicoli in sosta, rimasti danneggiati.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Non risultano feriti o intossicati.

Avviati gli accertamenti per cercare di chiarire la causa del rogo.