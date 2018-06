Corso Aurelio Saffi, arrivano i portali lettori di targa

Forze dell’ordine e Comune lo avevano già annunciato: la tecnologia, in particolare i sistemi di videosorveglianza, sono uno strumento indispensabile per la lotta al degrado (come dimostrano quelle installate nei pressi di discariche o punti particolarmente a rischio di abbandono selvaggio di rifiuti) e alla criminalità, fornendo un prezioso aiuto nella ricostruzione e nella risoluzione di incidenti e altri reati.

Potrebbe essere dunque questo il presupposto da cui sono partiti Comune e Municipale quando hanno individuato corso Aurelio Saffi come una strada da tenere costantemente monitorata attraverso occhi elettronici. E così, è ormai quasi certo che a inizio 2019 verranno installati sulla trafficata arteria due portali in grado di leggere le targhe devi veicoli in transito, che verranno poi inserite in una banca dati finalizzata al contrasto della criminalità. Uno strumento che consentirà dunque di controllare i dati dei veicoli, l'intestatario e l'assicurazione, ma anche di registrare eventuali passaggi e rintracciare o seguire il percorso di un'auto, un furgone o una moto.

I dettagli sul funzionamento dei nuovi sistemi - che sembrerebbero rispecchiare le modalità del tutor - non sono ancora noti. Si tratterebbe però del primo “portale di rilevamento targhe” sul territorio genovese, dove le semplici telecamere sono a oggi 340 suddivise nei diversi quartieri. Certo è che, dal punto di vista legale, sarà obbligatorio da parte dell'amministrazione installare cartelli per segnalare la presenza dei portali e la loro funzione.