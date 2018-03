Addio a Aureliano Bolognesi, pugile medaglia d'oro alle Olimpiadi del '52

All'età di 87 anni è morto Aureliano Bolognesi, storico pugile genovese, ex medaglia d'oro alle Olimpiadi di Helsinki del 1952. Pugile di professione, si distinse come peso leggero e costruì la sua carriera con il maestro Speranza. Era nato a Sestri Ponente il 15 novembre 1930 e proprio in via Agosti continuò a vivere fino alla fine.

Disputò le Olimpiadi di Helsinki dove sul ring si conquistò l’oro olimpico contro il polacco Antkiewicz, oro a Londra nel 1948. Per commemorare la vittoria si fece tatuare i guantoni e i cerchi olimpici sul polso; disputò in tutto 21 match da professionista, con diciassette successi. Il ritiro avvenne in seguito alle complicazioni di un incidente.

La sua partecipazione nel mondo della boxe continuò però dall'altra parte delle corde, come allenatore. I suoi allievi lo ricordano con tantissimo affetto e commozione.