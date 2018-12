Aurelia riaperta entro sera, senso unico alternato tra Voltri e Arenzano

Riaprirà in serata il tratto dell’Aurelia (via Rubens) tra Voltri e Vesima in cui lo scorso 26 novembre si è aperta una voragine che ha costretto alla chiusura totale al transito.

«Stiamo effettuando gli ultimi controlli, e se tutto risulterà a norma nel tardo pomeriggio, massimo serata, riapriremo la strada a senso unico alternato - ha spiegato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella - Dovremo riuscire a riaprirla completamente entro Natale».

A rallentare l’apertura di entrambe le corsie contribuisce anche un altro intervento di consolidamento che il Comune sta realizzando in questi giorni a circa tre curve di distanza del punto del cedimento, che interessa la corsia a mare e che renderebbe rischioso il transito.