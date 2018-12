Riaperta l'Aurelia tra Voltri e Vesima

È arrivato verso le 17 di oggi, venerdì 7 dicembre, il nulla osta dei tecnici per la riapertura - a senso unico alternato - della via Aurelia tra Voltri e Vesima, bloccata a causa di una voragine che si era aperta nell'asfalto.

La riapertura della strada era inizialmente prevista per ieri, poi è stata fatta slittare perché occorreva ancora mettere bene in sicurezza percorso pedonale, corsia percorribile in auto, e cantiere.

Finisce così un incubo soprattutto per Voltri, Vesima e Arenzano, che ora sono nuovamente collegate tramite la statale, seppur a senso unico alternato.

Adesso si lavora per la riapertura completa entro Natale.