Viabilità, riaperta l'Aurelia tra Chiavari e Zoagli

È stata riaperta intorno alle 18 del 6 gennaio, a senso unico alternato, l’Aurelia nel tratto tra Chiavari e Zoagli, chiuso dallo scorso 22 dicembre per una frana.

L’annuncio è arrivato dal Comune di Chiavari, che ha seguito dall’inizio l’iter per la riapertura discutendo con Anas tempi e modalità. I tecnici hanno lavorato per rimuovere la massa di roccia e terra caduta sulla carreggiata bloccando l'ingresso della galleria Le Grazie, e sono riusciti a liberare una corsia in modo da consentire al traffico di tornare a scorrere e collegare nuovamente Rapallo e Chiavari.

Proseguono adesso i lavori per la messa in sicurezza del fianco della collina e per la riapertura integrale. La strada verrà chiusa in caso di allerta meteo.