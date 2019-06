Controlli a tappeto sulle corriere, decine di multe tra riviera ed entroterra

Proseguono i controlli mirati sugli autobus Atp nell'ambito di una maxi operazione anti evasione che, nei primi 5 mesi del 2019, ha fatto crescere il numero di multe ai "portoghesi".

In coincidenza con l’inizio dell’estate Atp ha svolto la prima verifica intensiva della nuova stagione con quattro squadre di controllori. Sono stati circa mille i passeggeri controllati per tutta la giornata, sera compresa fino a mezzanotte. Trenta le multe per passeggeri senza biglietto, dieci delle quali sono state pagate immediatamente.

La maxi operazione ha interessato il levante tra Rapallo e Portofino durante il giorno e poi Chiavari, Sestri Levante, Casarza nelle ore dopo il tramonto. Controlli a tappeto anche tra Voltri e Masone, Arenzano e nell’entroterra.

Nelle prossime giornate Atp intensificherà ulteriormente le azioni di verifica a bordo dei propri autobus e alle fermate, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria. Le squadre di controllori, coordinate da Angelo Rolleri, aumenteranno l’attività con l’arrivo dell’estate, ampliando l’orario delle verifiche anche alla sera e ai fine settimana.

«Abbiamo un gruppo molto attivo e dinamico, presente sul territorio sia in riviera sia nelle vallate - ha confermato il direttore amministrativo Andrea Geminiani - i controlli non vanno in ferie ma vengono potenziati d’estate, nell’ambito di quel piano regionale di lotta all’evasione che viene svolto sotto il della Città Metropolitana».

Atp ricorda l’importanza di essere sempre muniti di idoneo e valido titolo di viaggio (biglietto obliterato o abbonamento) al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge: da un minimo di 60 euro per pagamento entro 5 giorni dalla notifica fino a 90 per pagamento entro i 60 giorni; trascorso inutilmente anche questo termine verranno attivate le procedure di riscossione tramite Equitalia per l’importo di Euro 280,00 oltre spese e interessi). Atp ricorda anche che il conrollore è un pubblico ufficiale e agente di Polizia Amministrativa; false dichiarazioni di identità sono sanzionabili penalmente.