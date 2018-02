Atp, tornelli contro i "portoghesi" sulle corriere

Atp dichiara lotta senza quartiere ai “portoghesi”, e lo fa decidendo di investire su tornelli da installare sulle corriere: con un bando pubblico presentato a inizio febbraio e firmato dal vice presidente di Atp Esercizio, Franco Malerba,, l’azienda ha iniziato a raccogliere manifestazioni di interesse a soggetti cui potrà in seguito venire affidata la fornitura e il montaggio di tornelli a caduta verticale.

Pur sottolineando nel bando che si tratta di “un avviso esplorativo”, finalizzato esclusivamente a raccogliere manifestazioni di interesse, Atp sembra dunque intenzionata a passare alle “maniere forti” per combattere l’evasione: i dispositivi, una volta installati, consentiranno l’accesso alle corriere soltanto dopo l’obliterazione, e lanciare un segnale acustico nel caso di tentativo di passaggio senza biglietto.

Le manifestazioni di interesse dovranno arrivare all’azienda entro e non oltre le 12 di lunedì 19 febbraio, termine ultimo per proporsi come fornitori dei tornelli. L’obiettivo è di sperimentarli sulle corriere che coprono la val Trebbia e la valle Scrivia, per poi installarli, in caso di successo, su quelle del Golfo Paradiso e allargarsi a tutti i mezzi Atp.

Si tratta di un provvedimento che l’azienda ha deciso di adottare per mettere un freno all’evasione dilagante, uno dei fenomeni che incidono maggiormente sul bilancio. Anche a Genova Amt deve fare i conti con un’alta percentuale di “portoghesi”, anche se le soluzioni adottate sino a oggi per combatterle sono controlli più frequenti e a sorpresa, con squadra di verificatori che due volte a settimana battono a tappeto linee e fermate della metro staccando multe immediate a chi è sprovvisto di biglietto.