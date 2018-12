Brignole, pronto il nuovo terminal Atp: in arrivo nuovi mezzi

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo terminal dei bus Atp che sorgerà in viale Caviglia, di fronte alla stazione ferroviaria di Brignole: l’appuntamento è per la mattina di venerdì 14 dicembre, quando lo spazio verrà inaugurato alla presenza delle istituzioni cittadine e regionali.

Il progetto del nuovo terminal è stato avviato a settembre per creare uno spazio in cui concentrare il capolinea di tutti i mezzi Atp in arrivo da levante e dalle vallate, affiancandoli ad alcuni mezzi Amt per favorire l’interscambio (anche con la stazione ferroviaria) e incentivare l’uso dei mezzi pubblici dopo il crollo di ponte Morandi e le pesanti conseguenze che ha avuto sul traffico.

Sempre nell’ottica di favorire gli spostamenti con i mezzi pubblici, Atp ha anche investito nel rinnovo del parco mezzi acquistando nuovi pullman che entreranno in servizio a partire da gennaio sostituendo quelli attualmente attivi sulle tratte dell’entroterra del genovesato e in Valpolcevera. I fondi impiegati sono regionali e nazionali, e verranno utilizzati anche per finanziare il progetto di realizzazione dei gabbiotti di copertura per il terminal di viale Caviglia.

All’inaugurazione del terminal parteciperanno il presidente della Regione, Giovanni Toti, il sindaco di Genova (e della Città Metropolitana) Marco Bucci, l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino, e l’assessore regionale all’Istruzione Formazione Ilaria Cavo, insieme con il consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitanam Claudio Garbarino, e del presidente del Parco Antola, Daniele Segale. Presenti anche il presidente di Atp Esercizio, Enzo Sivori, e il vice presidente Carlo Malerba.