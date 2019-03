Ucciso e poi murato in una villa, quattro fermi: una donna bloccata al Colombo

Nuova svolta nell’inchiesta sull'omicidio di Lamaj Astrit, il cittadino albanese di 47 anni scomparso da Genova nel gennaio del 2013, il cui cadavere è stato scoperto lo scorso 15 gennaio in un pozzo dietro il muro di una villetta in ristrutturazione a Senago, nel monzese.

Come riporta anche MonzaToday, i carabinieri nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un decreto di fermo spiccato dalla procura di Monza nei confronti di quattro persone, ritenute i mandanti e gli esecutori materiali del delitto. I militari sono entrati in azione a Milano, Caltanissetta, Enna e Genova: nel capoluogo ligure, in particolare, sarebbe stata fermata una donna in aeroporto, presumibilmente mentre cercava di fuggire.

L’accusa, per tutti, è di omicidio e occultamento di cadavere. L’ipotesi degli investigatori è che il 47enne sia stato ucciso per questioni sia economiche sia sentimentali: i suoi resti erano stati ritrovati nel corso dei lavori di ristrutturazione di Villa degli occhi, residenza d’epoca di Senago.