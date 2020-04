«Sono di Aster, devo entrare in casa», ma è una truffa: l'azienda mette in guardia

Aster lancia l'allarme truffe. L'azienda ha deciso di diffondere una nota in cui smentisce la possibilità che suoi dipendenti possano chiedere di accedere ai palazzi per fantomatici lavori da eseguire.

«Si tratta di falsi operatori», ha chiarito la partecipata del Comune che si occupa di manutenzioni: «In questo periodo di necessario isolamento, ci sono state segnalate anomale richieste di accesso a private abitazioni. La nostra società è in effetti operativa anche in questo periodo di emergenza per gli interventi indispensabili di manutenzione delle strade, degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione, dei rivi e delle aree verdi, ma effettua le dovute lavorazioni prevalentemente in aree pubbliche esterne».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Qualora, in casi del tutto eccezionali e solo per comprovate esigenze tecniche, dovesse verificarsi la necessità di accedere ad aree condominiali o a singole unità immobiliari, l’azienda procederà come di consueto previo accordo con i relativi amministratori dei condominio interessati», conclude Aster, invitando a «segnalare tempestivamente eventuali casi di interventi sospetti alle forze dell’ordine. Diffidate di chiunque chieda di accedere alle vostre abitazioni. Aster in particolare, non necessita di operare all’interno delle singole unità immobiliari».