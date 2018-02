Aster sotto organico, scatta la protesta: «Altro che Euroflora, a rischio la manutenzione ordinaria»

Lavoratori Aster sul piede di guerra per il mancato rispetto degli accordi sindacali: le segreterie della partecipata del Comune denunciano un organico sempre più ridotto - 200 dipendenti in meno negli ultimi anni - e nessuna assunzione in vista, nonostante gli accordi sottoscritti con l’azienda a fine 2017.

«È un atto gravissimo - fanno sapere i sindacati - Le mancate assunzioni non solo minano il rapporto al tavolo sindacale (il non rispetto di un’intesa sottoscritta è elemento che pregiudica gravemente le relazioni sindacali venendo a cessare il rapporto di fiducia), ma mette seriamente a rischio la stessa esistenza di Aster. Oggi l’organico è ben sotto i livelli di guardia, tanto da non poter garantire una sufficiente operatività».

Stando a quanto denunciato dai sindacati, i dipendenti di Aster sono passati da 520 a 320 unità, e gli imminenti pensionamenti e le uscite di assistenti peggioreranno ulteriormente la situazione rendendo «impossibile assolvere i compiti. Altro che operare per Euroflora - sottolineano - oggi non siamo neppure in grado di effettuare la manutenzione ordinaria».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I sindacati hanno dunque dichiarato lo stato di agitazione, annunciando l’intenzione di prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire il futuro dell’azienda: «L’intendimento, manifestato nelle riunioni dall'assessore dei lavori pubblici, di mantenere Aster in house, senza le concordate assunzioni, diventerebbe molto complesso, anche perché aggravata dai nuovi pensionamenti, facendo pensare ad altre condizioni negative per Aster che non vogliamo neppure nominare. Chi ha il compito di decidere ci dica quale futuro ha pensato per Aster».