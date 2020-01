Crollo ponte Morandi, rinnovato per due mesi il contratto ai 126 assunti in Comune

Giovedì 2 gennaio 2020 la Giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore al Personale e Pari Opportunità Giorgio Viale, il rinnovo dei 126 contratti di lavoro per personale assunto, grazie al decreto Milleproroghe, per fronteggiare l'emergenza venutasi a creare con il crollo di ponte Morandi.

Si tratta di 96 agenti di polizia locale, 21 funzionari servizi tecnici e 7 istruttori servizi amministrativi che resteranno in servizio fino a fine febbraio 2020 grazie a questa prima proroga - possibile grazie ai fondi stanziati da Comune di Genova e Regione Liguria - in attesa di valutare le possibilità offerte dal decreto Milleproroghe sulla prosecuzione dei contratti di questi lavoratori.

«Sono molto contento di aver potuto comunicare oggi ai 126 lavoratori a tempo determinato che potranno continuare a lavorare per il Comune di Genova - ha dichiarato l'assessore Giorgio Viale -. Il rinnovo del loro contratto era subordinato all'entrata in vigore del decreto Milleproroghe, che è stato pubblicato il 31 dicembre ed è efficace da ieri, ma, nonostante i tempi strettissimi e il periodo festivo, siamo riusciti a garantire continuità lavorativa e quindi servizi per i cittadini in un tempo record».