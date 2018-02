«Seimila euro di multa per un assegno senza la clausola 'non trasferibile'»

Utilizzare libretti di assegni rilasciati prima del 30 aprile 2008, se ci si dimentica di apporre sull'assegno, di importo pari o superiore a 1.000 euro, la clausola di “Non trasferibilità”, può costare molto caro. La multa prevista è molto salata, come si è accorta una lettrice, che ci ha raccontato la sua storia.

Multe da 6.000 euro per assegni senza la clausola 'non trasferibile'

Se manca la clausola 'non trasferibile' sui sopracitati assegni, sia all'emittente che a colui che riceve l'assegno viene proposto dal ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso le ragionerie territoriali di oblare con un importo pari a seimila euro. Detto in altri termini, ci si ritrova a dover pagare una multa di 6.000 euro per riciclaggio, magari semplicemente per aver sbadatamente pagato l'anticipo dell'auto con un assegno senza aggiungere la dicitura non trasferibile.

Su Facebook è stato creato un gruppo che raccoglie i casi e li mette in contatto e sarebbero centinaia le persone interessate. Non ci sono conferme precise. In molti si fanno una domanda semplice: perché non è stata fatta una legge per mettere fuori corso i vecchi libretti degli assegni? Il problema sarebbe così stato risolto alla radice. "Ma così non avrebbero potuto fare cassa", sostengono i più maliziosi.

Multata per aver utilizzato un assegno non trasferibile a Genova

Sto vivendo una situazione drammatica, dove per un assegno mancante della dicitura 'non trasferibile' mi trovo sanzionata dal nucleo antiriciclaggio del ministero dell'Economia e delle Finanze per seimila euro. Il 5 febbraio 2018 mi è stata contestata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, Nucleo anti riciclaggio di Genova, una infrazione al decreto legislativo 21/11/2007, n. 231, modificato e integrato dal decreto legislativo 25/05/2017 n. 90. Tale infrazione è consistita nell'aver omesso l'indicazione di 'non trasferibile' su un assegno di 1.400 euro, emesso dalla scrivente il 05/10/2017 a favore di un dentista per dei lavori odontoiatrici. Per tale prestazione medica il professionista ha rilasciato peraltro regolare fattura a nome della scrivente. Il relativo assegno risulta che è stato incassato direttamente dallo stesso dentista, nella propria banca, il 13/10/2017. Analoga sanzione è stata comminata anche a quest'ultimo. Da quanto sopra, appare chiaro che dalla vicenda non sono emerse situazioni a rischio di "riciclaggio o di finanziamento al terrorismo" (principio protetto dalla norma richiamata), ma si è trattato di una banale e ingenua dimenticanza da parte mia (abbastanza ignorante in materia perché non abituata ad emettere assegni). Nella contestazione dell'infrazione mi viene chiesto il pagamento di un'oblazione della somma di euro 6.000 entro 60 giorni dalla notifica, oppure, la presentazione, entro 30 giorni, di deduzioni difensive con richiesta di eventuale audizione personale. La sottoscritta riconosce di aver sbagliato ma allo stesso tempo ritiene che la sanzione comminata sia spropositata e assurda in relazione all'eventuale illecito commesso. Da qualche mese, tanti altri cittadini sono stati sanzionati come me, come si può evincere da una pagina Facebook, nata per condividere la vicenda e trovare suggerimenti per sul da farsi. Soltanto qualche giorno fa, sicuramente a seguito del tam tam mediatico, l'Abi ha pubblicato il vademecum per la corretta compilazione degli assegni, proprio per non incorrere in queste mostruose sanzioni. Meglio tardi che mai. E già questo mi sembra una chiara ammissione di mancata comunicazione delle banche verso noi correntisti. Questa è la mia testimonianza e ringrazio per quanto potrete fare per informare e/o sensibilizzare chi di competenza al fine di porre rimedio a questa assurda norma che non fa distinzione tra un onesto sprovveduto che non sa compilare un assegno ed un disonesto "riciclatore". Il ministero, alla luce di questi casi, tace ancora. Non vorrei pensare, come avanza qualche giornale, che lo Stato voglia far cassa con le nostre maxi sanzioni.