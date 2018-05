Esplode un tubo in via Assarotti: traffico in tilt e fiume verso Corvetto

All'interno di un cantiere nei pressi dell'intersezione tra via Assarotti e via Calatafimi si è rotta una condotta idrica causando una forte perdita d'acqua che defluisce verso piazza Corvetto.

Rallentamenti e disagi

L'episodio ha causato rallentamenti, traffico e disagi tra Castelletto e circonvallazione a Monte dalla zona di via Montaldo e piazza Manin in direzione Corvetto. Sul posto sono presenti agenti della polizia locale per la viabilità e i tecnici di Ireti per far tornare la situazione alla normalità.