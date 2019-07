Furti e rapina in meno di due settimane, arrestato noto pregiudicato

È ritenuto responsabile di una rapina improria e di uno scippo, commessi nell'arco di due settimane. Per questo G. G., 33enne pregiudicato di origini napoletane, è stato arrestato dalla polizia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per i reati di rapina aggravata, furto con strappo aggravato e furto aggravato.

A carico dell'uomo, in seguito alle indagini svolte dai 'Falchi' della Squadra Mobile, sono stati raccolti gravi elementi di responsabilità in relazione a una rapina impropria, commessa il 3 giugno scorso in via Assarotti, e a uno scippo commesso il 14 giugno scorso in via Pra', e ai furti dei due motoveicoli utilizzati per commettere i predetti reati.

In particolare, nel primo episodio il 33enne, dopo aver sottratto con destrezza il portafoglio a una donna, si era dato alla fuga a bordo di uno scooter rubato, provocando la caduta a terra della vittima, che vi si era aggrappata nel tentativo di fermarlo. Nella seconda occasione, il pregiudicato aveva strappato di mano una borsa contenente vari effetti personali a una giovane, che si trovava seduta a bordo della sua auto parcheggiata, fuggendo poi a bordo di un altro motociclo provento di furto.

Essenziali per le indagini si sono rivelate l'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle zone dei delitti, nonché la pregressa conoscenza dello scippatore da parte degli investigatori, che ne hanno riconosciuto immediatamente il modus operandi e l'aspetto fisico, avendolo già arrestato per fatti analoghi non più di un anno fa.

Rintracciato in via San Luca e compiutamente identificato, al termine degli atti di rito il 33enne è stato condotto nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.