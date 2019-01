Via Assarotti, potenziato l'attraversamento "killer"

Strisce pedonali più visibili, maggiore illuminazione e più segnaletica: "restyling" per l'attraversamento pedonale di via Assarotti, lo stesso dove un uomo di 70 anni è stato investito e ucciso lo scorso 4 gennaio e dove si sono verificati in passato molti altri incidenti.

A darne notizia è stato l'assessore comunale alla Mobilità, Stefano Balleari, che alla luce dei recenti fatti di cronaca, della segnalazioni dei residenti e del rischio rappresentato dalla scarsa segnalazione delle zebre ha predisposto l'intervento. Le strisce pedonali sono state quindi ripassate, è stato aggiunto un cartello che segnala l'attraversamento ed è stata potenziata l'illuminazione.

«Un’esigenza per la sicurezza», ha sottolineato Balleari, facendo eco alle tante voci che da tempo chiedevano un intervento su una strada molto trafficata e in rettilineo, dove spesso auto e scooter sforano anche il limite di velocità.