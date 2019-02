Spaccio di cocaina al bar, arrestato il titolare

Nel pomeriggio di giovedì 21 febbraio 2019 i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro, al termine di una scrupolosa attività di indagine, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti T. D., genovese di 50 anni, titolare di un bar in via Assarotti.

I militari, nel corso della perquisizione, avvenuta all'interno dell'esercizio commerciale, hanno trovato 3,5 grammi circa di cocaina già suddivisa in sette dosi. Poco più tardi, gli stessi carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'uomo in via Gribodo, dove hanno rinvenuto altre 40 dosi della stessa sostanza, per un totale di 16 grammi e la somma in contanti di 750 euro in biglietti di vario taglio, il tutto sequestrato.

I militari hanno posto sotto sequestro il bar, poiché ritenuto luogo dove veniva svolta l'attività illecita. Droga e denaro sono stati sequestrati. In mattinata il cinquantenne è stato processato con rito direttissimo.