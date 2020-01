Maddalena, allarme freddo nella scuola d'infanzia: protesta con i termometri

Allarme freddo alla scuola dell’infanzia Maddalena, in via Lomellini, dove stamattina i genitori, esasperati, sono arrivati “armati” di termometri per misurare la temperatura nelle aule e mostrare che sfiorano i 15 gradi.

Il problema, denunciano i genitori, riguarda l’impianto di riscaldamento non funzionante, cui si aggiungo le infiltrazioni: «Il riscaldamento continua a non funzionare da giorni - conferma Federico Re, uno dei papà dell’asilo, arrivato in mattinata con il termometro piazzato poi a dimostrazione sui termosifoni - Tanti sono stati i problemi in questi anni e ora bisogna che la parte politica si prenda le proprie responsabilità».

Il papà ha condiviso le foto sui social, chiedendo interventi al sindaco Marco Bucci e ai suoi assessori, e il post è stato rapidamente ricondiviso da tanti genitori che si sono uniti alla protesta.