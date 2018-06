Asg Superconductors: recapitate altre due lettere di licenziamento

Oggi sono arrivate altre due lettere di licenziamento a due dipendenti di Asg Superconductors. Al momento sono 4 i licenziamenti portati avanti dal Gruppo nonostante la mediazione che nei giorni scorsi il presidente Giovanni Toti ha provato a intraprendere.

«Evidentemente - scrive la Fiom Cgil in una nota - la famiglia Malacalza non tiene in alcuna considerazione nemmeno le istituzioni e si comporta come il vecchio padrone delle ferriere. In attesa di essere convocati dalla Regione, ribadiamo la nostra perplessità per il comportamento di una azienda del territorio che pur occupando centinaia di dipendenti non trova una soluzione per 9 persone, non prendendo nemmeno in considerazione l'apertura delle procedure per l'attivazione di ammortizzatori sociali che al momento darebbero un po' di sollievo, seppur temporaneo, ad altrettante famiglie genovesi».