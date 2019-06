Via Coronata, asfaltatura entro la fine di giugno

È tappezzato di buchi, l'asfalto di via Coronata, e soprattutto i motociclisti sono in grande difficoltà a percorrere la strada poiché non di rado rischiano di cadere.

Le loro lamentele sono state portate in consiglio comunale oggi da Maurizio Amorfini (Lega), che ha tirato in ballo i lavori per la posa della fibra ottica: «Sono stati fatti dei "tapulli" ma la situazione è pericolosa. Chi frequenta e abita a Coronata, soprattutto coloro che usano le moto, rischia la vita».

«La vita è stata interessata da diversi scavi, in particolare per la posa della fibra ottica - ha confermato l'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Fanghella - ed è stato fatto un ripristino provvisorio. Ma abbiamo già evidenziato il problema alla ditta che si è occupata dei lavori, l'asfaltatura sarà completata entro il mese corrente. Consideriamo l'intervento prioritario, vigileremo perché le tempistiche vengano rispettate».