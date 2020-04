Coronavirus e 'lockdown', asfaltate strade e sostituita l'illuminazione nelle gallerie

Martedì 28 aprile il Comune di Genova ha reso note le risposte scritte da parte degli assessori alle interrogazioni a risposta immediata del consiglio di martedì 21 aprile. La giunta, che risponde per iscritto vista l'emergenza coronavirus, è tenuta a farlo entro cinque giorni, come deciso nella conferenza capigruppo di giovedì 19 marzo.

«In altre città, quali a esempio Milano - ha scritto nella sua richiesta Pietro Salemi (Italia Viva) -, pur nell'emergenza coronavirus si sono già aperti cantieri stradali finalizzati al ripristino del manto stradale, di sistemazione delle protezioni della sede stradale, di aggiornamento di cartelli e di altre opere connesse alle infrastrutture stradali cittadine, usufruendo del ridottissimo traffico e beneficiando del limitato disagio prodotto ai cittadini. Considerando che in tale attività gli operai possono lavorare nel rispetto delle norme anti contagio, indossando le prescritte mascherine e i guanti, e ritenuta questa attività possibile e utile anche per Genova, dove certamente non mancano tratti stradali da manutenere e aggiornare per maggiori decoro e sicurezza, se l'amministrazione stanno valutando, o hanno già programmato, una pianificazione di tali interventi».

La replica dell'assessore Pietro Piciocchi: «Aster, grazie a una presenza media del personale in servizio che ha superato nella scorsa settimana l'85%, sta già operando in questa direzione. La scorsa settimana, ad esempio, sono state effettuate asfaltature in via Ceccardi, corso Buenos Ayres, via Francesco Pozzo e ritracciature complete della segnaletica orizzontale in zona piazza Manin, Mura dello Zerbino e in zona piazza Dante, via Ippolito d'Aste/via Diaz e fino a piazza Verdi. Sempre secondo lo stesso principio sono stati effettuati interventi di completa sostituzione delle lampade nelle gallerie cittadine (tunnel Madre di Dio, gallerie zona Portello, Colombo, Mameli) e interventi nei parchi cittadini (Villa Doria, Parchi di Nervi). Gli interventi proseguiranno anche nelle prossime settimane».