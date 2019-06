Accoltella il padre al culmine di una lite

Un uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo con ferite da arma da taglio in seguito a una lite in casa con la figlia. L'ambulanza è intervenuta in via Arrivabene a Sestri Ponente intorno alle 20.30 di domenica 16 giugno 2019.

La ragazza avrebbe colpito il padre con un coltello da cucina per poi allontanarsi dall'appartamento. Qualche ora più tardi è stata rintracciata dai carabinieri. L'aggressione è avvenuta quando i due erano soli in casa. La giovane è stata denunciata in stato di libertà.

L'uomo è stato raggiunto da due fendenti all'addome, non sarebbe in pericolo di vita.