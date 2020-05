Picchia moglie e figlia, a cui non dovrebbe nemmeno avvicinarsi

Nel tardo pomeriggio di sabato 16 maggio 2020 i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Prè sono intervenuti in un appartamento in via Venezia a San Teodoro per una violenta lite in atto. All'interno della piccolissima abitazione vi era un 38enne, che è stato subito fatto uscire, e la moglie con le loro figlie minori, molto agitate e spaventate.

Dai loro racconti è emerso che l'uomo, da marzo scorso destinatario di un allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla coniuge, è entrato in casa pretendendo di dormire lì con loro. Sentendosi rifiutato, ha dato in escandescenze, minacciando la moglie e la figlia più grande e percuotendole mentre le due donne si proteggevano l'un l'altra e la bambina più piccola assisteva.

Il 38enne nigeriano è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari e denunciato anche per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.