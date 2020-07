Addosso ha 78 dosi di crack, spacciatore finisce in carcere

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di San Martino hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino senegalese classe 1983, senza occupazione e con precedenti specifici.

Nel corso di una perquisizione personale condotta in via San Benedetto nella zona di Principe l'uomo è stato trovato in possesso di 78 dosi di crack, nonché della somma in banconote di diverso taglio di 200 euro, verosimile provento dell'attività di spaccio.

Lo spacciatore è stato portato in carcere a Marassi.