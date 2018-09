Spaccia in via del Campo, 19enne in manette

Nel pomeriggio di domenica 16 settembre in via del Campo nel centro storico la polizia ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 19 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti delle volanti, che si sono inoltrati nei vicoli a piedi, hanno notato il ragazzo intento a parlare, con fare sospetto, con alcune persone. Gli operatori a quel punto hanno deciso di controllarlo, trovandolo in possesso di 15 involucri contenenti circa 39 grammi di marijuana.

Il giovane pusher è stato processato per direttissima questa mattina.