Colto sul fatto mentre spaccia, arrestato pusher in piazza Rotonda

Venerdì pomeriggio, in piazza Rotonda, i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne senegalese, con precedenti di polizia.

L'uomo è stato trovato in possesso di una decina di involucri con 5,4 grammi di cocaina, e di 145 euro, provento dell'attività di spaccio.

Il pusher, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in attesa del giudizio per direttissima, è stato portato nella caserma di Forte San Giuliano.