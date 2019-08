Eroina e cocaina, spacciatore in manette nei vicoli

Nel pomeriggio di giovedì 8 agosto 2019 in vico Largo nel centro storico cittadino un giovane, dopo aver ricevuto una modica somma di denaro, ha ceduto a un uomo una dose di eroina. I movimenti dei due soggetti sono stati notati dalla pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena, che ha fermato i due.

L'acquirente, un genovese di 52 anni, gravato di pregiudizi di polizia, sarà segnalato alla prefettura quale assuntore. Il pusher, un 19enne senegalese gravato di pregiudizi di polizia e irregolare, perquisito, è stato trovato in possesso di 130 euro, altre 11 dosi della stessa sostanza per complessivi 6,3 grammi e 10 dosi di cocaina crack per complessivi 4,3 grammi, il tutto sequestrato.

Il 19enne è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e uso personale. Qusta mattina è stato processato con rito direttissimo.