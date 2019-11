Fermato per il suo comportamento stravagante e trovato con droga

Nel corso della mattinata di martedì 26 novembre 2019 gli agenti del primo distretto hanno fermato in vico delle Mele nel centro storico una persona, che aveva attirato la loro attenzione per un comportamento stravagante.

L'uomo è stato trovato in possesso di una trentina di grammi di hashish ed è stato accompagnato in questura, dove è stato identificato come un cittadino ghanese di trent'anni, già pregiudicato per reati specifici.

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura fino al processo per direttissima, svoltosi questa mattina con la convalida dell'arresto e il divieto di dimora a Genova.