Fermato con 25 grammi di eroina, 23enne in manette

Nel pomeriggio di mercoledì 27 febbraio 2019 in corso Sardegna i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro, durante un servizio per il controllo del territorio, hanno notato e poi fermato un giovane, identificato in un 23enne, gravato di pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti.

Perquisito, il ragazzo è stato trovato in possesso di 37 dosi termosaldate di eroina, nascoste all'interno di uno zainetto, per un totale di 25 grammi circa, nonché della somma in contanti di 145 euro, sequestrati indieme alla droga. Questa mattina il 23enne di origini senegalesi è stato processato con rito direttissimo.